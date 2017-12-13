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Отчет Kroll: гражданам покажут только краткое содержание

Отчет Kroll: гражданам покажут только краткое содержание

Нацбанк Молдовы пока не получил второй отчет компаний Kroll и Steptoe & Johnson касательно расследования кражи из банковской системы Молдовы.

Об этом сообщается в пресс-релизе НБМ, опубликованном сегодня, 13 декабря. В то же время Нацбанк пообещал обнародовать его краткое содержание.

Соответствующее разрешение от компаний Kroll и Steptoe & Johnson уже получено. В НБМ сообщили, что документы, в которых будет представлен подробный анализ расследования, будет передан властям Молдовы.

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