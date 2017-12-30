Отчет Kroll-2 скрывают от президента

Однако глава государства намерен во что бы то ни стало заполучить документ и обнародовать его. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Пятница с Анатолием Голя”.

Я его не видел. Мы написали официальное письмо в Нацбанк, чтобы нам предоставили эту информацию, но ее нам еще не предоставили. Они боятся. Они говорят, что 90% людей, фигурирующих в этом отчете, – честные. Но если так, тогда чего бояться? Давайте покажем, в чем проблема? – сказал президент.

Глава государства также отметил, что вопрос кражи миллиарда затрагивает всех граждан нашей страны, а потому для него принципиально получить этот отчет.

Как только я его получу, я его опубликую, чтобы люди знали, что происходит, и знали имена этих 90% “очень порядочных” людей, которые “случайно” оказались в схеме кражи. Надеюсь, я получу этот отчет в ближайшее время, пока же я видел только то, что было в прессе, – добавил он.

Игорь Додон также назвал странным тот факт, что от него этот документ скрывают.

Я уверен, что между собой они еще прочитали 10-20 раз с лупой. А президенту боятся дать. Это к тому, что работают они вместе с президентом или нет, – подытожил Игорь Додон.