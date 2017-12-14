Отчаявшиеся родные разыскивают без вести пропавшего подростка

17-летний молодой человек из села Кодру Теленештского района ушел из дома 4 декабря, и до сих пор об его местонахождении ничего не известно.

Рост парня – 180 см, у него карие глаза и каштановые волосы. В день исчезновения был одет в синюю куртку, зеленый батник, черные спортивные штаны, обут в спортивную обувь черного цвета с зелеными вставками.

Всех, кто видел молодого человека на фото, просят сообщить об этом по телефонам 025832078, 060799556, 079403303 или 902.