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Отчаявшиеся родные разыскивают без вести пропавшего подростка

Отчаявшиеся родные разыскивают без вести пропавшего подростка

17-летний молодой человек из села Кодру Теленештского района ушел из дома 4 декабря, и до сих пор об его местонахождении ничего не известно. 

Рост парня – 180 см, у него карие глаза и каштановые волосы. В день исчезновения был одет в синюю куртку, зеленый батник, черные спортивные штаны, обут в спортивную обувь черного цвета с зелеными вставками.

Всех, кто видел молодого человека на фото, просят сообщить об этом по телефонам 025832078, 060799556, 079403303 или 902.

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