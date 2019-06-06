Отбывающая срок в России молдаванка попросилась на родину, но суд не пошёл ей навстречу

Отбывающая срок в России молдаванка попросилась на родину, но суд не пошёл ей навстречу

Заключенная попросила Вышневолоцкий городской суд отправить ее отбывать остаток наказания в Молдове, но суд не пошел ей навстречу.

Постановлением Вышневолоцкого городского суда Тверской области осужденной было отказано в передачи ее на родину. Женщина просила передать ее в Республику Молдова, где она продолжила бы отбывать наказание, но суд ответил отказом.

В настоящее время она отбывает наказание на территории РФ по приговору Балашихинского городского суда Московской области. Женщина получила серьезный срок за незаконное производство и попытку сбыта наркотических средств, пишет tverlife.ru.

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