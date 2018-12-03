Отборочные турниры ЕВРО-2020: с кем в группе и когда будет участвовать Молдова (DOC)

Республика Молдова будет участвовать в группе Н вместе с Францией, Андоррой, Исландией, Албанией и Турцией.
Такую расстановку определила жеребьёвка, которая прошла в воскресенье, 2 декабря в Дублине. Отборочный цикл ЕВРО-2020 продлится с марта по ноябрь 2019 года, пишет uefa.com.
- Группа А: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово;
- Группа B: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург;
- Группа C: Нидерланды, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Беларусь;
- Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар;
- Группа E: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан;
- Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта;
- Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия;
- Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра;
- Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино;
- Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.
В 2020 году чемпионат Европы впервые пройдёт в 12 городах: в Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене и Риме. Полуфинал и финал чемпионата Европы состоятся в Лондоне.
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