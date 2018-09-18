Отбойный молоток и “добро” на 23 тысячи леев стали добычей вора-рецидивиста на Буюканах (ВИДЕО)

49-летний житель столицы был обнаружен и задержан полицейскими столичного сектора Буюканы по подозрению в совершении двух краж. Ранее мужчина уже был судим за аналогичные правонарушения.

В результате специальных мероприятий удалось установить, что первый случай произошел 12 мая, когда подозреваемый, воспользовавшись невнимательностью жертвы, украл с порога продуктового магазина, расположенного по улице Онисифор Гибу, отбойный молоток стоимостью 2600 леев.

Второй случай зафиксировали камеры видеонаблюдения 11 августа на этой же улице. Тогда злоумышленник проходил мимо машины “Ваз”, оставленной открытой и без присмотра. Преступник украл из автомобиля две сумки с личными вещами, причинив жертве ущерб в размере 23 тысяч леев.

Мужчину задержали на 30 суток, он проходит по делу о краже. Ему грозит штраф от 32,5 тысяч до 67 тысяч леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюремного заключения. Полицейские проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.