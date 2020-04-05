От вызванных коронавирусом осложнений скончался еще один врач. Он работал в частной клинике в Кишиневе

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Врач-радиолог, работавший в частной клинике, скончался сегодня в возрасте 59 лет. Он был госпитализирован 28 марта в РКБ в тяжелом состоянии с подтвержденным диагнозом “коронавирус”. Медики до последнего боролись за жизнь своего коллеги.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, у умершего были хронические заболевания, в том числе гипертония третьей степени. Врач заразился не на работе. Ранее он совершил визит в Великобританию.

Минздрав приносит соболезнования родным и близким умершего.

Таким образом, число жертв коронавируса в Молдова выросло до 15.

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