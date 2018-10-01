От туристических троп – к маршрутам

Есть ли будущее у молдо-российского туризма?

Могут ли вино, монастыри, крепости, молдавская кухня или всё вместе привлечь российских туристов в Молдову? А какие достопримечательности России мотивируют жителей республики отправиться в путешествия по её городам и весям? Какие совместные бизнес-проекты в индустрии гостеприимства укрепят сотрудничество двух стран?

На эти и другие актуальные вопросы попытались ответить участники секции «Развивая туризм», работавшей в рамках недавнего молдо-российского экономического форума.

Кейс с трендами

Команду российских экспертов трэвел-индустрии возглавлял заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Алексей Конюшков. Чем был вызван столь высокий уровень представительства делегации, вскоре стало ясно.

– В России после Мундиаля-2018 появился уникальный опыт, которого не было никогда,- пояснил господин Конюшков. – Принимали гостей футбольного чемпионата не только Москва и Санкт-Петербург, но и регионы, не имевшие ранее практики размещения больших делегаций с разными потребностями. И они этому научились. Теперь эти навыки регионы будут использовать для своего развития.

По словам гостя, президент РФ В. Путин на днях издал указ о переподчинении Федерального агентства по туризму Министерству экономического развития РФ. Готовится целый ряд стратегических планов по развитию туризма как экономической отрасли. Возрастут государственные субсидии в сферу досуга, на создание новых туристических продуктов, на рекламу и так далее….

Гости рассказали, какие туристические тренды у россиян на пике популярности. Глава Ассоциации культурно-гастрономического туризма РФ Маргарита Полоник поделилась опытом разработки гастрономических туров, которые фуди-путешественники выбирают для знакомства с регионом через гастрономию, местную кухню и кулинарные мастер-классы. (О гастротуризме и о первопроходце этого вида туризма в России «АиФ в Молдове» расскажет в одном из ближайших номеров. – Прим. ред.) Кстати, четвёртый год подряд самым запрашиваемым туром на отечественном гастрорынке остаётся Грузия. Маргарита Полоник высказала мнение, что и в Молдове есть все возможности для развития гастрономического туризма.

Промышленный туризм – новый тренд в мире и в России. По словам члена генерального совета «Деловая Россия», председателя Комитета по туризму и совладелицы одной из таких туристических компаний Елены Кривенковой, у россиян туры на ведущие отечественные предприятия вызывают чувство гордости за свою страну. Иностранцам такие экскурсии помогают избавиться от ложных стереотипов о России. Только Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» каждый год посещают более 10 тыс. туристов. Немалая часть из них – школьники, которые совмещают приятное с полезным, для них это грандиозное зрелище и профориентация.

Председатель ассоциации «Мемориал», директор по международному содружеству Анжела Скрипкараш, которая более десяти лет занимается увековечением памяти солдат, погибших в Великой Отечественной войне, предложила молдавским турагентствам открыть совместные с российскими коллегами межрегиональные патриотические маршруты.

Завершая свои выступления, гости также высказали предложения по открытию новых совместных туров, по созданию обменных программ для туроператоров и студентов России и Молдовы, по организации специальных туров для пенсионеров, предоставляя им льготы на проезд и перелёты.

Не знаю, как других, но меня не покидало странное чувство. Вот говорят люди на одном со мной языке, о понятых, казалось бы, вещах, но как же фантастично они выглядят для нас, жителей проевропейской Молдовы. О каком промышленном туризме в Молдове может идти речь, когда в республике почти не осталось промышленных предприятий – заводов и фабрик? По каким местам должны проходить патриотические маршруты, если республика почти три десятилетия не может определиться со своей идентичностью – молдаване или румыны? И совсем из области фантастики: молдавское правительство предоставляет льготы на билеты, чтобы пенсионеры могли посетить, скажем, уникальные памятники истории и культуры, центры народных ремёсел Золотого кольца России!

Дан приказ им всем на запад!

Воспользуются ли молдавские коллеги, которые с большим интересом слушали выступления россиян, их опытом? Молдавское туристическое сообщество на встрече представляли общественные организации: Национальная ассоциация экономических агентов по туризму, Национальная ассоциация въездного туризма и Национальная ассоциация экологического и культурного сельского туризма (ANTREC).

Председатель Национальной ассоциации экологического и культурного сельского туризма Молдовы Светлана Лазэр тоже предложила коллегам из России проводить совместные семинары, ярмарки, фестивали и Дни культуры, а также создать рабочую группу для разработки комплексного концепта эффективного и долгосрочного сотрудничества Молдовы и России.

Ещё глава ANTREC рассказала о «Древе жизни» – новом туристическом маршруте, разработанном ассоциацией, ставшем частью большого проекта Alector. Суть его заключается в открытии единого туристического маршрута, соединяющего семь стран на основе общности традиций и обычаев, – Грецию, Турцию, Румынию, Болгарию, Украину, Грузию и Молдову. Россия в этот список, конечно, не попала. Очевидно, по причине отсутствия общности традиций и обычаев. Кстати, координатором проекта Alector по Молдове является сама Светлана Лазэр.

По словам президента Национальной ассоциации экономических агентов по туризму в Молдове (ANAT) Анны Колца, в этом году её команда приняла участие в XXV Московской международной туристической выставке MITT. После неё ассоциация организовала пресс-тур в Молдову для журналистов и блогеров из России и Белоруссии, которые поделились положительными отзывами о достопримечательностях республики в своих изданиях. Ещё ANAT разрабатывает туристическую карту Молдовы и Кишинёва на нескольких языках, в том числе и на русском. Буклет будет раздаваться пассажирам авиарейсов прямо в аэропорту.

Рассказывая о популярности винных маршрутов, президент ANAT напомнила об ежегодном проведении в первую субботу октября в Кишинёве фестиваля вина, на который она пригласила и коллег из России.

– Почему же вы заранее не прислали нам программу, – удивились москвичи, – многие наши клиенты прилетели бы на праздник. Молдова – страна интересная, погода стоит великолепная, цена на авиабилет – доступная. Почему вы проигнорировали россиян? Теряя туристов, вы не зарабатываете деньги!

Но ответа на этот вопрос не последовало. Возможно, разъяснение смогло бы дать Государственное агентство по инвестициям, которое призвано заниматься развитием туризма и продвижением имиджа Республики Молдова на международной арене. Но руководство этого ведомства молдо-российский форум проигнорировало.

– Российская Федерация – интересное туристическое направление, – расставил все точки над i председатель АNAT Александр Журавель. – Для того чтобы туристические маршруты в обе стороны стали доступными для граждан Молдовы и России, должен наступить политический мир в молдо-российских отношениях.

ЛОЖКА ДЁГТЯ

Избирательное гостеприимство

Привкус официального «радушия» экспертам из России пришлось испытать на себе, как только они сошли с трапа самолёта и переступили порог Кишинёвского аэропорта.

– При прохождении паспортного контроля у российских граждан забрали документы и куда-то унесли, – возмущается Елена Кривенкова. – Я избежала процедуры только благодаря приглашению на форум. Рядом со мной стояла пара пенсионеров. Пожилые люди очень нервничали, когда их оставили без документов. Разве россияне, прилетевшие в вашу страну, не должны ощущать флюиды традиционного молдавского гостеприимства ещё в аэропорту? Но в реальности они испытывают тревогу и дискомфорт.

Недоумение вызвала и организация или, скорее, её отсутствие в аэропорту цивилизованной службы такси. Как только Елена оказалась в зале прилёта, её окружила толпа таксистов. Один из них предложил пойти с ним на паркинг. «Не бойтесь, – сказал он, – ничего с вами не случится». Что по этому поводу должна думать женщина, впервые прибывшая в страну? Пришлось москвичке вызвать диспетчера, который посадил её в машину.

– Таксист в аэропорту является лицом не только туроператоров и турагентов, но и всей молдавской индустрии гостеприимства, – резюмировала гостья. – Увы, оно совсем не симпатичное! Даже ваше вкусное вино не соблазнит россиян летать в Молдову большими группами, когда на пороге в страну их поджидают такие сложности.

Татьяна СОЛОВЬЁВА