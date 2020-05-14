От сортировочного центра до получателя: какой путь «проходят» посылки в Молдове

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Прежде чем попасть в руки получателя, почтовое отправление проходит несколько этапов проверок, о которых необходимо знать. Подробнее об этом процессе рассказали в ГП «Почта Молдовы».

Путь почтовых отправлений в Молдове начинается с сортировочного центра. Там данные вводят в информационную систему, а посылки с товаром отправляют на таможенный контроль, который находится в том же центре. После проверки послания доставляют в почтовые отделения в соответствии с адресом получателя. Там сотрудники сканируют посылки, пакеты и прочие отправления и вводят данные в информационную систему, после чего их складывают на полки, где они дожидаются своего хозяина.

Получателя информируют о прибытии посылки двумя способами. Так, если на посылке указан номер телефона, получателю отправляют сообщение о том, что она была доставлена в почтовое отделение. Второй способ заключается в отправке на адрес получателя соответствующего уведомления.

Международные почтовые отправления проводят в почтовых отделениях 30 дней, а национальные – 15. Получатели, которые не успели по той или иной причине забрать свою посылку, письмо или другое почтовое отправление, могут попросить оставить его на некоторое время в почтовом отделении, но эта услуга платная.

Так, стоимость хранения посылки в течение 2 месяцев составляет 100 леев. За дополнительные посылки придётся доплатить ещё 10 леев. Для того, чтобы воспользоваться этой услугой, клиенту необходимо написать заявление в свободной форме. Примечательно, что в связи с непростой ситуацией, сложившейся в нашей стране из-за распространения COVID-19, за хранение почтовых отправлений в период действия режима ЧП плата не взимается.

В случае, если получатель не забирает посылку или письмо после нескольких уведомлений или сообщений, полученных на телефон, почтовое отправление доставляют обратно в сортировочный центр, после чего оно возвращается на адрес отправителя.

«Почта Молдовы» просит клиентов, которые не получили свои международные посылки, но у которых есть точные данные о них, сообщать об этом на адрес электронной почты informatii@posta.md.