От севера до юга: около 150 тысяч человек по всей стране приняли участие в мероприятиях ко Дню Победы под эгидой президента и ПСРМ (ФОТО)

Сегодня, 9 мая, во всех городах и районных центрах Молдовы прошли акции, посвященные Дню Победы. Совокупно, по приглашению Президента и Партии социалистов в Кишинёве и по всей республике в акции “Бессмертный полк” приняли участие около 150 тысяч граждан.
Жители республики чествовали живущих ныне ветеранов Великой Отечественной Войны и чтили память погибших героев. Масштабные мероприятия по случаю Дня Победы прошли сегодня в Басарабяске, Штефан-Водэ, Сынжерей, Флорештах, Единцах, Дондюшанах, Чадыр-Лунге, Сорока, Дрокии, Кагуле, Резине, Ниспоренах и в других населенных пунктах. Как это было – в нашем репортаже.
Кишинев
Окница
Вулканешты
Тараклия
Бельцы
Рышканы
Ниспорены
Унгены
Чимишлия
Штефан-Водэ
Сынжерей
Флорешты
Кэлэрашь
Единцы
Дондюшаны
Чадыр-Лунга
Комрат
Сорока
Оргеев
Дрокия
Кагул
Страшены