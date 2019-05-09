От севера до юга: около 150 тысяч человек по всей стране приняли участие в мероприятиях ко Дню Победы под эгидой президента и ПСРМ (ФОТО)

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Сегодня, 9 мая, во всех городах и районных центрах Молдовы прошли акции, посвященные Дню Победы. Совокупно, по приглашению Президента и Партии социалистов в Кишинёве и по всей республике в акции “Бессмертный полк” приняли участие около 150 тысяч граждан.

Жители республики чествовали живущих ныне ветеранов Великой Отечественной Войны и чтили память погибших героев. Масштабные мероприятия по случаю Дня Победы прошли сегодня в Басарабяске, Штефан-Водэ, Сынжерей, Флорештах, Единцах, Дондюшанах, Чадыр-Лунге, Сорока, Дрокии, Кагуле, Резине, Ниспоренах и в других населенных пунктах. Как это было – в нашем репортаже.

Кишинев

Окница

Вулканешты

Тараклия

Бельцы

Рышканы

Ниспорены

Унгены

Чимишлия

Штефан-Водэ

Сынжерей

Флорешты

Кэлэрашь

Единцы

Дондюшаны

Чадыр-Лунга

Комрат

Сорока

Оргеев

Дрокия

Кагул

Страшены