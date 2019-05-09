От севера до юга: около 150 тысяч человек по всей стране приняли участие в мероприятиях ко Дню Победы под эгидой президента и ПСРМ (ФОТО)

От севера до юга: около 150 тысяч человек по всей стране приняли участие в мероприятиях ко Дню Победы под эгидой президента и ПСРМ (ФОТО)

Сегодня, 9 мая, во всех городах и районных центрах Молдовы прошли акции, посвященные Дню Победы. Совокупно, по приглашению Президента и Партии социалистов в Кишинёве и по всей республике в акции “Бессмертный полк” приняли участие около 150 тысяч граждан. 

Жители республики чествовали живущих ныне ветеранов Великой Отечественной Войны и чтили память погибших героев. Масштабные мероприятия по случаю Дня Победы прошли сегодня в Басарабяске, Штефан-Водэ, Сынжерей, Флорештах, Единцах, Дондюшанах, Чадыр-Лунге, Сорока, Дрокии, Кагуле, Резине, Ниспоренах и в других населенных пунктах. Как это было – в нашем репортаже.

Кишинев

 

Окница 

Вулканешты

Тараклия 

Бельцы

Рышканы 

Ниспорены 

 

Унгены 

Чимишлия 

Штефан-Водэ

Сынжерей 

Флорешты

Кэлэрашь 

Единцы 

Дондюшаны 

Чадыр-Лунга 

Комрат 

Сорока 

Оргеев

Дрокия 

Кагул 

Страшены

 

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