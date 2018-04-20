От RTEC потребовали пояснить введение в столичных троллейбусах рассказов об “унире” (DOC)

От RTEC потребовали пояснить введение в столичных троллейбусах рассказов об “унире” (DOC)

Запрос в RTEC (Управление электротранспорта Кишинева) направил муниципальный советник от Партии социалистов Никита Цуркан.

В нем содержится просьба предоставить нормативные акты, на основании которых в троллейбусах Кишинева стала звучать информацию о проезжаемых местах.

Цуркан отметил, что данный запрос сделан вследствие жалоб со стороны жителей столицы, усомнившихся в конституционности некоторых высказываний.

– Приведу ниже отрывок жалобы:
«По дороге на Телецентр, в частности, проезжаем такие остановки как Антон Крихан и Георге Тудор. О каждом говорится всего несколько предложений, но последним и с самым большим пафосом произносится, что 26 марта 1918 г “a votat unirea Basarabiei cu Romania”. Не умаляя достоинств и достижений этих людей, неужели это самое главное в их жизни, и не противоречит ли такая пропаганда государственности Молдовы? Может, можно и стоит откорректировать эти тексты?».

Жду ответа от RTEC по запросу, в ближайшее время будут детали! – отметил мунсоветник.

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