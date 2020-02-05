От ремесла – к искусству

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Ирина Цуркан – о хобби, темах для творчества и о любви

Народный мастер Ирина Цуркан из числа тех художников, чьё настроение, в котором она творит в эту самую минуту, обязательно отзовётся в работах.

Грустные, шаловливые, нежные, весёлые кошки, панды, совы и ёжики, чёрные, белые, рыжие, разноцветные – её отражения. Сабли в ножнах, острые перцы, револьверы и перья – и тут, в её закладках, тоже можно угадать настроение, с которым Ирина взяла в тот день в руки плоскогубцы и бокорезы. А её открытки – винтажно-будуарные, словно пудрой присыпанные, с чайными розами; посвящения Азии, в оттенках хаки, с нависающей сакурой, стеблями бамбука, китайской пагодой или лаконично-минималистские, чёрно-белые, с контурами увядающей ромашки… Опять-таки, невольно задумываешься о диапазоне чувств и поисков натуры.

В пику ширпотребу

– Ирина, вы окончили филологический факультет. Сегодня вы мастер хендмейд. Уйти из интеллигентной профессии?.. Конечно, вы – не единственная, но с вашим великолепным слогом могли бы состояться и как поэт, и как писатель. Что пошло не так?

– Путь был долгий и сложный. Начиналось всё как хобби, которое постепенно занимало всё больше места в жизни и плавно переросло, надеюсь, в дело всей жизни. Ну или одно из – я ещё не решила. Если бы мне кто-нибудь лет в двадцать пять моих сказал, чем я буду заниматься годы спустя, удивилась бы первая. Всякое было – и разочарование в своих силах, и желание всё бросить и пойти спокойно преподавать в школу, и непонимание окружающих. Но всё проходит. У меня нет художественного образования – это мешает, зато есть желание учиться, расти, развиваться, и то, что я делаю, даёт мне стимул к этому развитию.

– Я вот назвала вас мастером хендмейд. Это правильно? Вы сама себя как называете?

– В принципе, так и называю. Я – член Союза народных мастеров Молдовы, просто мастер, народный мастер. Казалось бы, такое простое слово «сувениры» (именно так обозначена моя специализация) – и как много может скрываться под этим термином. Мне самой сложно как-либо точно назвать свою нынешнюю специальность, особенно с учётом того, что многие её специальностью и не считают. Порой я слышала непрошеные советы найти себе нормальную работу. Уже не слышу, и это тоже достижение.

– Ирина, кажется, что эта творческая сфера hand made переживает бум, вокруг так много красивых вещей ручной работы. Вы находите какое-то объяснение этому явлению?

– Идей вокруг много, их хочется воплощать. Это и самовыражение, и желание сделать мир красивее, создать что-то индивидуальное в пику засилью ширпотреба по небесным ценам (спасибо Поднебесной), ведь хендмейд несёт в себе особенную энергетику.

– Да, но, знаете, иногда думаю, гуляя по выставкам и ярмаркам, не слишком ли много красоты для маленькой страны, в которой главная задача сегодня – выжить?

– На каждую вещь есть свой поклонник. Если люди способны ценить красивые авторские вещи, несмотря на сложности выживания, это прекрасно и немножечко окрыляет. Значит, есть надежда, что всё станет лучше.

Это важно для любого мастера – именно этот открытый эмоциональный отклик, восхищение работами. И похвала, да, это приятно, это подпитка – чувствуешь, что не зря. Забавляет это обесценивание в стиле «Ой, ну все же так могут». или когда однажды на выставке посетительница сказала «Какую красоту люди делают, когда им нечего делать!» Ведь не все знают, как приходят знания, умение, опыт, мастерство.

Игра в ассоциации

– Шкатулки и сундучки, открытки, украшения, куклы… Добавьте то, что я наверняка упустила. Всё перечисленное осваивалось одновременно или это пройденные вехи, миновав которые вы остановились на одном-двух любимых направлениях?

– Мне кажется, что многие мастера – универсалы. Я, как и другие, пробовала чуть ли не всё: бисероплетение, вязание, которому училась ещё в школе (сейчас не вяжу практически принципиально – не моё, не нравится), вышивку, косметику ручной работы. Очень интересовалась гальванизацией и лэмпворком. При этом даже не думая, что это выльется в увлечение. Просто было интересно.

Десять лет назад я начала делать открытки. Сперва просто для того, чтобы небанально поздравить близких. Потом стала показывать их в интернете, пошла на профильные форумы – и понеслось. В 2009-м впервые вышла на ярмарку. Забавно, что ощущение бегущей строки «Боже, что я здесь делаю?» у меня на лбу помню до сих пор. Потом было и участие в виртуальных конкурсах, и дипломы, и поездки на выставки в Одессу.

Отдельной темой стали закладки для книг: первые – как варианты открыток, потом металлические. Я их собираю сюжетно, это такая бесконечная игра в ассоциации – женская, мужская темы, Алиса в Стране чудес, сказки, персонализация… Так постепенно, пошагово наращивалось умение, появились новые идеи. В работе с бумагой, деревом и красками много смежных техник, и три года назад я попробовала декупаж, который стал ещё одним узнаваемым видом моих работ.

Когда сформировалось направление, движение и развитие пошло не столько вширь, сколько вглубь, как и в любой профессии. Сейчас полно желаний кое-чему научиться и развиваться в новых для меня областях. Как всегда, вопрос времени и денег.

– При первом знакомстве вы сказали, что не учились рисунку. Тем не менее вы рисуете. Это уже сейчас в жизни мастера пришло? Или всё же в детстве или юношестве раздавались первые звоночки?

– Наверное, как и у многих, это было где-то внутри. В школе рисовала, технике живописи не училась, пробовала пастель, графику. Наброски, миниатюрки так, для себя. И сейчас я практически учусь – попытка воплотить в реальность то, что видишь внутренним взором. В общем, есть куда стремиться.

ДОСЬЕ

Ирина Цуркан – народный мастер РМ. Окончила в 1997 году Кишинёвский педагогический институт имени Иона Крянгэ. С 2015 года – член Союза народных мастеров Молдовы. Победитель международного конкурса hand made «Весеннее вдохновение» в категории «Декор», участник выставок народных мастеров в Молдове и на Украине.

В стиле Clear and Simple

– В работах всегда можно узнать мастера и его настроение, а может, даже характер. Не стану говорить, о чём думаю, глядя на ваших кошек и панд. Лучше спрошу: отчего у них так грустно блестят глаза?

– Однажды боковым зрением я увидела где-то в сети маленькую аватарку с котом. Это было вдохновение размером в сантиметр. И села рисовать чёрного большеглазого кота. А потом белого. И рыжего. Кошки – это настроение, они иногда видят то, что не видим мы. А я их так вижу. Моих называют по-разному – грустные, нежные… Однажды сказали, что глядя на них, хочется плакать. У каждого свои ассоциации. Я не особо открытый человек, возможно, рисую что-то изнутри, но весёлое у меня просто не рисуется. Может быть, пока.

– Какая реакция на ваши работы больше всего вас радует? Что злит?

– Думаю, это важно для любого мастера – именно этот открытый, эмоциональный отклик, восхищение работами. И похвала, да, это приятно, это подпитка – чувствуешь, что не зря. Слегка раздражает или забавляет это обесценивание в стиле «ой, ну все же так могут». Или когда однажды на выставке посетительница сказала: «Какую красоту люди делают, когда им нечего делать!» У нас тогда, кажется, слова закончились, да и бессмысленно на такое реагировать. Ведь не все знают, как приходят знания, умение, опыт, мастерство. Со временем привыкаешь мило улыбаться, но лёгкое недоумение остаётся.

– Вы как-то сказали, что вам ближе всего стиль Clear and Simple. Что-то ещё вам созвучно? А что безоговорочно чуждо?

– Стили шебби-шик и винтаж, несомненно, моё. Меня чаще всего разворачивает в этом направлении, даже тёмные тона машинально высветляются, а лишние детали убираются. На мой личный взгляд, красота и изящность – в простоте, мне чужда помпезность, но, скорее всего, это дело вкуса и восприятия. Порой и наляпистость может быть очаровательной, а простота – скучной. Всё зависит от исполнения. Мне может визуально понравиться нечто в совершенно несвойственной лично мне стилистике – например стимпанк или готика. Но сама я такого делать не буду никогда.

– Нынешнее ваше пребывание в хендмейде, как вам кажется, это уже навсегда – пришло и осталось – или вы видите себя в новом витке поисков? Например, книгу написать?

– Писать я никогда не думала, это, как и стихи, как-то само получалось и периодически пропадало. Наверное, чего-то не хватало – или таланта, или любви, или вдохновения. Не знаю. Очень банально, но писать (и работать тоже) я умею только о любви. Это потрясающий стимул. А порой, лекарство. Так странно, порой, бывает: тебе хорошо, и ты пишешь или берёшь в руки кисточку, бумагу, ленты, и светишь глазами, и улыбаешься своим мыслям. А бывает, тебе плохо-плохо – и ты делаешь ровно то же самое, но сквозь слёзы. И потом как-то всё налаживается.

Надеюсь, что уже в этом деле я навсегда, но зарекаться боюсь – никогда не знаешь, что будет потом. Но так же интереснее, правда?

Инна Желтова