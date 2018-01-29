От рассмотрения дела Шора отказался второй состав судей

Речь об Игоре Мынэскуртэ и Оксане Робу.

Мотивируя прошение об их отстранении от дела примара Оргеева, судьи заявили, что у них на рассмотрении находится дело бизнесмена Вячеслава Платона, по которому Илан Шор проходит как свидетель обвинения, пишет zdg.md.

Новый, уже третий по счету состав судей уже сформирован. Ими стали Стелиан Телеукэ и Александру Споялэ, а также судья-докладчик Светлана Балмуш, которая не отказалась от дела Шора.

Сегодняшнее заседание суда было отменено из-за неопределенности с судьями, а следующее назначено на 12 февраля. Сам обвиняемый, примар Оргеева Илан Шор, на сегодняшнее заседание не явился по причине плохого самочувствия, не подтвержденного, однако, документально.

Напомним, ранее судьи Ксенофон Ульяновски и Сильвия Врабие отказались от рассмотрения дела Илана Шора. Вместо них судьей-докладчиком была назначена Светлана Балмуш, а остальными – Оксана Робу и Игорь Мынэскуртэ.