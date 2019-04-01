От предупреждений к санкциям: сотрудники ГИЧС оштрафовали владельцев земель, сжигающих сухую траву (ФОТО)

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям продолжает предпринимать меры по предотвращению пожаров сухой растительности. Так, в выходные дни сотрудники ГИЧС побывали в нескольких районах страны, где информировали граждан о рисках, возникающих при сжигании мусора и сухой травы.

Как сообщает пресс-служба ГИЧС, специалисты провели беседы с жителями населённых пунктов Варзарешты, Селиште, Баланешты и Пэручены Ниспоренского района, а также с жителями Кагульского района на юге страны. Чаще всего владельцев земель находили на своих участках, где они обрабатывали землю и намеренно сжигали растительность. Пожарные и инспекторы по окружающей среде объяснили, что сжигание травы негативно влияет на здоровье людей и природу, а некоторые из владельцев земель получили административное наказание за допущенное нарушение.

По данным ГИЧС, за последние 24 часа на территории страны было зарегистрировано более 70 пожаров, в результате которых сгорело 224 гектаров земли. С начала текущего года пожарные потушили более 6 тысяч гектаров земли, на которой горела сухая растительность.