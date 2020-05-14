От правосудия не скрылась: столичная полиция задержала участницу уличного ограбления (ВИДЕО)

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45-летняя жительница Яловенского района, находившаяся в розыске, была задержана сотрудниками полиции сектора Центр.

7 октября 2017 года в полицию обратились двое мужчин и заявили, что стали жертвами ограбления. На месте было установлено, что трое неизвестных напали на жертв и ограбили. Пострадавшим понадобилась медицинская помощь. Сумма нанесённого ущерба составила 17 700 леев.

Вскоре были задержаны 44-летний мужчина и 43-летняя женщина: им были вынесены приговоры. Третья сообщница, 45-летняя женщина, была объявлена в розыск.

После задержания ранее судимую злоумышленницу поместили под стражу на 30 суток. Согласно действующему законодательству, ей грозит тюремное заключение на срок от 8 до 10 лет.

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