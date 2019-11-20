От посева до банкротства

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О том, что беспокоит фермеров Молдовы

Ежегодно в последнее воскресенье ноября работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Молдовы отмечают свой профессиональный праздник. как правило, К этому времени собран практически весь урожай. Но, как показывает практика, чтобы подвести общую черту под итогами сельскохозяйственного года, этот урожай нужно ещё и продать.

Всё в кучу

Садоводы севера Молдовы традиционно занимаются производством яблок.

Эксперты считают, что в плане урожая нынешний год нельзя назвать очень хорошим или совсем плохим – яблок уродилось немало, даже больше, чем в предыдущие годы. Однако во многих хозяйствах плоды были изрядно подпорчены градом.

Если в прошлом году Европа была завалена яблоками, то в нынешнем сезоне европейский урожай предполагается несколько меньше прошлогоднего. Поэтому у Молдовы появился дополнительный шанс протиснуться на международный рынок со своей продукцией. Садоводы надеются, что цены на яблоки в нынешнем сезоне будут хорошими, а потери, нанесённые градом, компенсируются за счёт реализации сортовых яблок.

– Цена на яблоки только формируется. Сейчас речь идёт о 50 евроцентах за килограмм, – комментирует специалист по маркетингу Moldova Fruct Адриан Кожокару. – Но окончательная цена зависит от каждой конкретной партии и поставки. Как правило, производители отправляют продукцию на хранение и ждут хорошей цены. Сразу после уборки продают яблоки только фермеры, у которых нет своих холодильных установок. Также сразу реализуются фрукты, у которых нет перспективы хранения.

По большому счёту в Европу можно отправлять яблоки и на переработку. Отечественные перерабатывающие предприятия закупают яблоки по средней цене в 1,6 лея. За границей платят гораздо больше. Но если учесть транспортные расходы, то выгода становится сомнительной. Впрочем, любая сделка предполагает расчёт. Возможны и такие варианты. Хотя практика показывает, что логично экспортировать только сортовые яблоки, тем более что в нынешнем сезоне достаточно ёмким (в плане яблок) оказался румынский рынок.

В социальных сетях появляются фотографии, на которых изображены горы яблок, которые якобы будут гнить в садах. Эксперты утверждают, что эту продукцию всё равно сдадут на переработку. Но представление Молдовы в таком негативном свете не делает нам чести и вредит производителям. Эти снимки могут увидеть и потенциальные европейские покупатели, и им уже не захочется покупать молдавские яблоки, которые хранятся с явными нарушениями.

Сельхозпроизводители каждый год тешат себя надеждой и живут, как в казино: никогда не знаешь – выиграешь или проиграешь.

Виноградные слёзы

Если у производителей яблок ещё есть надежда выгодно продать свою продукцию, то виноградари уже подсчитали многомиллионный ущерб. Урожай винограда технических сортов в этом сезоне был относительно неплохой. У фермеров, которые смогли вовремя убрать его и соблюдали все технические требования, молодые плантации дали по 11–12 тонн винограда с гектара, старые, естественно, немного меньше.

У тех, кто не уложился в календарь, урожайность составила 6–7 тонн с гектара. Зато, в отличие от прошлого года, у винограда хорошее качество. А вот цены на него были предельно низкие: белые сорта виноградари сдавали по цене от 2,5 до 3,6 лея за килограмм, а красные – по 1,8–2,8 лея. Некоторые столовые сорта стоили меньше технических, хотя всегда было наоборот. При этом себестоимость одного килограмма винограда – от 3,8 до 4,5 лея. В тех хозяйствах, где урожайность была ниже 10 тонн с гектара и не самые востребованные сорта, в этом сезоне огромные потери.

– В этом году цены на виноград ещё ниже, чем в прошлом, – утверждает руководитель СПК «Кайирым» Родион Карасени. – В прошлом году белый виноград можно было продать по 4,65 лея (что на один лей дороже, чем в нынешнем). Но винзаводам тоже не позавидуешь. Виноделы утверждают, что у них ещё не реализовано прошлогоднее вино. Они продают виноматериал в Беларусь по 32 цента за литр. В прошлом году нам платили примерно такую сумму за виноград, а на литр вина нужно винограда больше килограмма. При этом цены на горючее с начала года выросли с 11 до 15 леев. Растут цены на средства защиты и удобрения. Этот сезон ещё как-то переживём за счёт внутренних резервов, а дальше – посмотрим. Ещё один такой год – и можно считать, что в Молдове уже нет виноградарства.

Сплошные эксперименты

Тяжелее всего мелким фермерам, которые производят сравнительно небольшие объёмы продукции – их везде отфутболивают, они никому не нужны. Впрочем, у каждого сельхозпроизводителя есть возможность поэкспериментировать с другими культурами, на которые государство выделяет субсидии.

– Становится очевидным, что сельское хозяйство республики на протяжении некоторого времени испытывает определённые трудности, накопились проблемы. Для получения оптимальной прибыли фермеры перестают выращивать некоторые виды сельскохозяйственной продукции, в упадок приходят целые отрасли, – заявила в комментарии «АиФ в Молдове» (ещё до отставки правительства) экс-министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Джеорджета Минку. – Для поддержки аграрного сектора государством предусмотрен ряд субсидий, а в некоторых сферах дотации, предоставляемые на общих основаниях, увеличиваются.

В частности молодым фермерам и фермерам-женщинам, а также производителям, занимающимся сельскохозяйственной деятельностью в неблагополучных зонах, субсидии увеличиваются не менее чем на 15%. На 10% – производителям, закупившим приемлемое для субсидирования имущество (активы) отечественного производства. На период конверсии по методам экологического сельского хозяйства для возделывания садов, виноградников, фруктовых культур и насаждений клубники в первый год предусмотрена поддержка в размере 1500 леев на 1 га, во второй – 2000 леев и на третий год – 2500 леев на гектар. На выращивание медицинских и эфиромасличных растений выделяется 1300 леев на 1 гектар на первый год, 1600 леев – на второй год и 2000 леев – на третий.

Фермеры, выращивающие полевые культуры, а также содержащие пастбища и сенокосы, могут получить 800 леев на 1 га в первый год и 1000 леев – на второй год. Овощеводы первый год получают поддержку в размере 3000 леев на 1 га, второй год – 3500 леев. Пчеловодам в период конверсии выплачивают 300 леев для одной пчелиной семьи.

В общем, поле для деятельности у фермеров есть. Но далеко не все из них готовы к экспериментам. Банкротами становятся даже опытные хозяйственники, которые не могут выпутаться из кредитов. Сейчас сельхозпроизводители поглядывают в сторону полеводства. Так что если ситуация не изменится, на молдавских полях, по большому счёту, могут остаться пшеница, ячмень, кукуруза да подсолнечник. А пока на сельском хозяйстве зарабатывают лишь посредники-перекупщики, готовые купить подешевле, да продать подороже. Но если все начнут заниматься куплей-продажей, кто же тогда будет выращивать урожай?

Мнение Драгана

По законам казино

Фермеры, которые вложили в виноградные плантации не только деньги, но и душу, в порыве отчаяния готовы выкорчевать виноградную лозу, чтобы в будущем не нести огромных потерь. Но и персиковые сады, которые несколько лет назад внушали оптимизм фермерам юга республики, тоже становятся убыточными. В этом году, при не самом хорошем урожае на юге республики, персики продавали по цене 3–3,5 лея за килограмм при себестоимости около 4 леев. Не лучшим год был и для других культур.

Из-за погодных условий урожайность озимой пшеницы в нашем хозяйстве в среднем составила всего около 30 центнеров с гектара, но в условиях этого года – это хороший показатель. Подсолнечника собрали по 12 центнеров с гектара. Эта культура рентабельна, если урожай выше 7–8 центнеров с гектара. Немного прибыли получили от животноводства. И ещё пока выгодно заниматься семеноводством. Семена кукурузы мы отправляем в Татарстан. Наш колхоз – многопрофильное хозяйство, поэтому нам легче выживать. Но в этом году, если выйдем по нулям, будет хорошо. Сельхозпроизводители каждый год тешат себя надеждой и живут, как в казино: никогда не знаешь – выиграешь или проиграешь.

Цены на пшеницу в нынешнем сезоне тоже ниже прошлогодних. Цена на кукурузу на уровне 2,2 лея (на 70 банов ниже цены прошлого года). Подсолнечник реализуется по цене 5 леев за килограмм, а были годы, когда она поднималась до 7–7,5 лея. Крупноплодный подсолнечник в прошлом году мы продавали по 14–15 леев за килограмм, а в этом – всего по 8 леев. Получается, что горючее и запчасти стали дороже, а стоимость готовой продукции – ниже. А ведь мы ещё должны выполнить свои обязательства перед владельцами земельных квот. Каким бы ни был год, они должны получить свой объём продукции.

Николай Драган, председатель колхоза «Победа», с. Копчак Чадыр-Лунгского района

Наталья Устюгова