От полюса к бомбежке Берлина. Как летчик Водопьянов совершал невозможное

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В 1930-х годах любимцами Страны Советов стали летчики. «Сталинские соколы» били мировые рекорды, осваивали маршруты, считавшиеся, непреодолимыми. Неудивительно, что именно летчики были первыми, кому в 1934 году было присвоено вновь учрежденное звание «Герой Советского Союза».

Ляпидевский, Леваневский, Молоков, Каманин, Слепнев… Шестым в этом списке шел Михаил Васильевич Водопьянов. Популярность Водопьянова в свое время не уступала популярности Валерия Чкалова. Его жизнь получилась невероятно насыщенной, вместила в себя несколько войн, покорение Севера и даже секретную миссию по подготовке атомного удара по США.

Обозный при «Илье Муромце» и пилот

Крестьянский сын Миша Водопьянов, родившийся 18 ноября 1899 года в селе Большие Студенки Тамбовской губернии, в детстве о славе не мечтал. На роду ему, как и предкам, был написан тяжелый сельский труд. Три класса деревенской школы, вот и все образование.

Октябрь 1917 года все изменил. Водопьянов был в числе тех, кто пошел за большевиками, веря, что для всех вокруг, и для него самого, настает новая жизнь.

Но за это новое предстояло побороться с оружием в руках. В 1919 году Михаил Водопьянов добровольцем вступил в Красную армию. И там молодой парень впервые познакомился с авиацией вплотную – он служил обозным в Дивизионе воздушных кораблей «Илья Муромец». Тяжелые бомбардировщики конструкции легендарного Игоря Сикорского, доставшиеся Красной армии, не внесли существенного вклада в исход войны из-за своей малочисленности, несовершенной конструкции и технических неполадок, но на Водопьянова они произвели неизгладимое впечатление.

Демобилизовавшись из армии в 1922 году, Михаил устроился в мастерскую по ремонту самолетных моторов Гражданского Воздушного Флота. Освоив профессию авиационного моториста, в 1925 году Водопьянов в составе авиаотряда отправился на работы по опылению полей на Северном Кавказе и в Казахстане. Там-то, в свободное от борьбы с саранчой время, моторист с коллегами довел до ума старый учебный самолет, за штурвалом которого стал постигать науку пилотирования.

В 1928 году Михаил Водопьянов сдал экзамены на звание пилота 3-го класса в лётной школе общества “Добролёт”, получив право работать летчиком Гражданского Воздушного флота. Годом позже он окончил Московскую лётно-техническую школу.

Водопьянов сразу зарекомендовал себя как смелый, решительный и, главное, умелый пилот. Он успешно летал там, где до него не летал вообще никто. 9 января 1930 года на самолёте «СССР-127» летчик проложил воздушный маршрут Хабаровск — Оха — Александровск-на-Сахалине, названный «Трассой героев». Спустя несколько месяцев Водопьянов успешно совершает перелет по трассе Москва – Хабаровск. В 1931 году его включили в летный отряд газеты «Правда», доставлявший газетные матрицы в крупнейшие города СССР.

Спасение челюскинцев

Аварий в его биографии было много. Несовершенство техники и работа на грани возможного не раз ставили пилота на край гибели.

В феврале 1933 года на самолете Р-5 вместе с бортмехаником Серегиным Водопьянов предпринял попытку совершить дальний перелет Москва – Камчатка. В условиях сильнейшего снегопада самолет разбился на льду озера Байкал. Бортмеханик погиб, а самого Водопьянова, тяжелораненого и обмороженного, спустя несколько часов нашли железнодорожники. Сотрясение мозга, рваные раны головы, сломанная челюсть, семь выбитых зубов. Только на лице врачи ему наложили 36 швов. Лечился Водопьянов более пяти месяцев.

Когда погиб пароход «Челюскин» и потребовалось спасать людей, оказавшихся в сложнейших условиях Крайнего Севера, Михаил Васильевич, сам еще толком не оправившийся, стал ходить по кабинетам высокопоставленных чиновников, требуя включить его в спасательную операцию. Он настолько надоел, что ему решили пойти навстречу. Вместе с Виктором Галышевым и Иваном Дорониным Водопьянов совершил сложнейший перелет длиной почти 6500 км из Хабаровска в Ванкарем. В лагере челюскинцев на своем Р-5 он побывал трижды, и вывез оттуда 10 человек.

20 апреля 1934 года Михаилу Водопьянову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.

Первая посадка на полюсе

Он продолжал летать по сложнейшим северным маршрутам, добираясь от Москвы до Чукотки, покоряя Землю Франца-Иосифа.

Поэтому, когда встал вопрос о создании первой советской дрейфующей станции «Северный полюс-1», членов экспедиции которой планировалось доставить к началу точки дрейфа на самолетах, выбор пал на Водопьянова. Он командовал флагманским самолетом, а также всей авиагруппой, задействованной в операции. Никто ничего подобного еще не делал, риск был неимоверный.

Но 21 мая 1937 года в 11 часов 35 минут Водопьянов блестяще совершил посадку 23-тонной машины на лед в непосредственной близости от Северного полюса, доставив членов экспедиции.

Позже Водопьянов вспоминал – Иван Папанин, руководитель зимовки, выйдя из самолета, решил попробовать на прочность лед, потопав по нему ногой. А в этот момент у него за спиной спокойно стояла 23-тонная машина… Вслед за Водопьяновым на лед успешно сели и другие самолеты авиаотряда. Дрейфующая станция была укомплектована всем необходимым.

Вместе с полярниками летчики оставались до 6 июня, после чего благополучно улетели на Большую Землю.

За этот подвиг Михаил Водопьянов получил орден Ленина. Более высокой награды быть не могло – звания дважды Героя Советского Союза тогда еще не было.

Две войны

Когда в августе 1937 года пропал самолет Сигизмунда Леваневского, совершавший перелет в США, Водопьянов в поисках заходил дальше других, улетая за Северный полюс и там разыскивая следы коллеги. Но даже ему не удалось раскрыть эту тайну.

Во время советско-финской войны 1939-1940 годов Водопьянов решил вернуться в армию. В рапорте он писал, что в тех условиях, в каких идет война, жизненно необходимо использовать опыт летчиков, работавших за Полярным кругом. Ему пошли навстречу, и Михаил Водопьянов стал вылетать на боевые задания в должности командира тяжёлого бомбардировщика ТБ-3.

За успешное их выполнение летчик был награжден орденом Красного Знамени. После окончания войны Михаил Водопьянов вернулся к работе в гражданской авиации, но ненадолго.

С началом Великой Отечественной он снова стал добиваться того, чтобы его опыт и знания были использованы в действующей армии. Герой Советского Союза обращался лично к Сталину, убеждая его, что летчики из гражданского авиаотряда Главсевморпути, летающие на большие расстояния в сложных метеоусловиях, способны стал пилотами дальней бомбардировочной авиации. «Добро» было получено, и вскоре Михаила Водопьянова назначили в 81-ую дальнебомбардировочную авиационную дивизию. Перед подразделением сразу была поставлена задача – подключиться к нанесению бомбовых ударов по Берлину, которые к тому времени уже выполняли пилоты 1-го минно-торпедного авиаполка ВВС Балтийского флота.

В ночь с 10 на 11 августа бомбовый удар по Берлину был нанесен. Но все пошло не так, как задумывалось. Из-за технических проблем на Берлин ушли лишь 10 машин, бомбовый удар по цели нанесли только шесть, а вернулись на аэродром всего две. Среди них не было самолета Михаила Водопьянова. Сначала его едва не сбили свои же истребители И-16, потом серьезно потрепали гитлеровские зенитки. На обратном пути бомбардировщик стал терять высоту и совершил вынужденную посадку на территории Эстонии, занятой гитлеровцами. Каким-то чудом экипажу удалось прорваться к своим.

Звание генерала за боевые заслуги

За налет на Берлин Водопьянов получил благодарность от Сталина, и тут же был снят с должности командира дивизии ввиду больших потерь. Командование дивизией принял полковник Александр Голованов, в будущем маршал авиации и командующий авиацией дальнего действия (АДД) Ставки Верховного Главнокомандования. А Водопьянов остался в дивизии в качестве рядового летчика. Это было его собственным решением – он хотел сражаться с врагом в любом качестве.

Закончились боевые вылеты Героя Советского Союза после довольно нелепой аварии – бортовой техник на взлете убрал шасси раньше времени. Водопьянов получил серьезные травмы и четыре месяца лечился в госпитале. После этого приказом командования он был направлен в Казань военпредом, где ему предстояло принимать новые бомбардировщики.

Водопьянов работал на совесть, но однажды обратился Голованову, тогда уже генералу, с вопросом – должен ли он иметь воинское звание?

«Конечно», – ответил удивленный генерал.

«А у меня его нет», – сказал Водопьянов.

Действительно, получилась странная ситуация. В свое время ему присвоили звание комбрига, которое потом упразднили. Но Водопьянова не аттестовали, и получился он этаким «гусаром танковых войск».

Но какое звание ему присваивать? С одной стороны, Водопьянов был на тот момент рядовым летчиком. Но его статус, опыт, звание Героя Советского Союза, возраст, наконец, требовали соответствующей оценки. И Голованов подал документы на присвоение Михаилу Водопьянову звания «генерал-майор». Как писал позднее сам Голованов: «Это был первый полярный летчик, получивший высокое звание генерала за свои личные боевые заслуги».

«Атомный» аэродром во льдах

После войны Водопьянов, вышедший в отставку, снова был задействован в военной операции, причем повышенной секретности. Дрейфующая станция «Северный полюс-2», работавшая в 1948 году, помимо научных задач, занималась и вопросами подготовки атомного удара по Соединенным Штатам.

Советская атомная бомба еще только создавалась, а военные уже продумывали, как ее можно будет доставить до потенциального противника. Один из вариантов предполагал создание баз дальних бомбардировщиков на арктическом побережье СССР. Помимо этого, во льдах Арктики, в том числе в районе Северного полюса планировалось создать так называемые «аэродромы подскока». В рамках проработки этих планов Водопьянов совершал экспериментальные взлеты и посадки стратегического бомбардировщика Ту-4 на ледовые аэродромы.

За участие в данных испытательных полетах он был отмечен четвертым орденом Ленина.

Завершив летную карьеру, Михаил Васильевич увлекся литературой. Его книги и пьесы были посвящены, разумеется, авиации, летчикам, механикам, авиаконструкторам.

В 2013 году на Ходынском поле, на территории бывшего Центрального автодрома имени М. В. Фрунзе был открыт памятник Михаилу Водопьянову – человеку, который всю свою жизнь раздвигал границы возможного.