От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще три человека

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Два летальных исхода на правом и один на левом берегу Днестра зарегистрированы сегодня в Молдове.

В частности, речь идет о 69-летней женщине из Глодян, у которой были сахарный диабет и повышенное артериальное давление, а также о 77-летней жительнице Сынжерей, у которой также были хронические заболевания.

Третья погибшая – также женщина. Это 72-летняя пенсионерка из Тирасполя. И у нее были сопутствующие хронические заболевания – кардиосклероз, артериальная гипертензия, последствия перенесённого острого нарушения мозгового кровообращения, ожирение III степени.

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