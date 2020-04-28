От осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась 65-летняя жительница Сорок

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась 65-летняя жительница Сорок

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщает об еще одном случае смерти от осложнений, вызванных коронавирусом.  

Речь идет о 65-летней жительнице Сорок. Она работала в районной больнице буфетчицей. 13 апреля женщину доставили в РКБ. У пациентки был ряд хронических заболеваний. К сожалению, спасти ее не удалось.

Общее число летальных исходов составляет к этому часу 103.

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