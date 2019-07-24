От НАЦ, Генпрокуратуры и Агентства по технадзору потребовали проверить законность выдачи разрешений на строительство в Кишиневе (ФОТО)

От НАЦ, Генпрокуратуры и Агентства по технадзору потребовали проверить законность выдачи разрешений на строительство в Кишиневе (ФОТО)

Вице-спикеры парламента Ион Чебан, Александр Слусарь и Михай Попшой направили обращение в адрес НАЦ, Генеральной прокуратуры и Агентства по техническому надзору с требованием провести проверку законности выдачи разрешений на строительство в Кишиневе, как минимум начиная с 1 мая 2018 года. Копию документа Ион Чебан опубликовал на своей странице в соцсети.

– Незаконное строительство – одна из самых острых проблем Кишинева. Жители столицы не должны страдать от беспредела, в котором виновны как фирмы, которые проводят строительные работы, так и учреждения и чиновники, которые выдают градостроительные сертификаты, разрешения на строительство и так далее, – отметил он. 

По словам Иона Чебана, предстоит создание технической группы для разработки и внесения предложений для регламентации в данной области. Любая идея приветствуется, добавил социалист.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md