От НАЦ, Генпрокуратуры и Агентства по технадзору потребовали проверить законность выдачи разрешений на строительство в Кишиневе (ФОТО)

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Вице-спикеры парламента Ион Чебан, Александр Слусарь и Михай Попшой направили обращение в адрес НАЦ, Генеральной прокуратуры и Агентства по техническому надзору с требованием провести проверку законности выдачи разрешений на строительство в Кишиневе, как минимум начиная с 1 мая 2018 года. Копию документа Ион Чебан опубликовал на своей странице в соцсети.

– Незаконное строительство – одна из самых острых проблем Кишинева. Жители столицы не должны страдать от беспредела, в котором виновны как фирмы, которые проводят строительные работы, так и учреждения и чиновники, которые выдают градостроительные сертификаты, разрешения на строительство и так далее, – отметил он.

По словам Иона Чебана, предстоит создание технической группы для разработки и внесения предложений для регламентации в данной области. Любая идея приветствуется, добавил социалист.