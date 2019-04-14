От машины почти ничего не осталось: в страшной аварии в Дрокии погиб человек (ФОТО)

От машины почти ничего не осталось: в страшной аварии в Дрокии погиб человек (ФОТО)

Серьезная авария произошла этим утром на трассе R-7 вблизи Дрокии. Там столкнулись и съехали в кювет машины марок BMW и AUDI. 

В результате происшествия два человека, находившихся в AUDI, оба – в возрасте 24 лет, оказались заблокированными в салоне автомобиля после того, как он врезался в дерево. На помощь пришли спасатели, которые вызволили пострадавших из машины. В результате сильнейшего удара водитель AUDI скончался на месте, а пассажирка, которая сидела рядом с ним, получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в районную больницу.

Обстоятельства выясняются.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md