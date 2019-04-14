От машины почти ничего не осталось: в страшной аварии в Дрокии погиб человек (ФОТО)

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Серьезная авария произошла этим утром на трассе R-7 вблизи Дрокии. Там столкнулись и съехали в кювет машины марок BMW и AUDI.

В результате происшествия два человека, находившихся в AUDI, оба – в возрасте 24 лет, оказались заблокированными в салоне автомобиля после того, как он врезался в дерево. На помощь пришли спасатели, которые вызволили пострадавших из машины. В результате сильнейшего удара водитель AUDI скончался на месте, а пассажирка, которая сидела рядом с ним, получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в районную больницу.

Обстоятельства выясняются.