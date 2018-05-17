От лица к лицу: Чебан продолжает беседовать с кишиневцами на самые насущные темы

Вчера и сегодня кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева провел ряд встреч с жителями муниципия.

Так, Ион Чебан встретился с педагогами и студентами Аграрного университета Молдовы. В рамках беседы участники встречи обсудили накопившиеся в столице проблемы, а также пути их решения, в том числе, те, что содержатся в платформе кандидата.

Также социалист провёл беседу в теоретическом лицее «Драгош-Водэ» и в детском саду «Илие Фулга» в Ставченах. Главными темами встреч стали проблемы в образовании, проблемах, решениях и поддержке пригородов. Ион Чебан призвал сотрудников этих учреждений прийти в воскресенье на выборы.

Побеседовал социалист и с преподавателями и сотрудниками Национального колледжа виноградарства и виноделия по нескольким актуальным темам. А сегодня утром Чебан отправился на предприятие Apă-Canal, где пообщался с его работниками.

– Проблем накопилось много – от условий труда до отсутствия транспорта, на котором сотрудники могли бы добраться до места работы. Постепенно мы все их решим, – заверил кандидат ПСРМ.

Напомним, выборы генерального примара Кишинева пройдут уже в это воскресенье, 20 мая.