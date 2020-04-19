От коронавируса вылечились еще 66 жителей Молдовы. Всего – 457

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Вчера из больниц были выписаны еще 66 человек. Всего к этому часу число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы составляет 457.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В то же время от осложнений, вызванных COVID-19, этой ночью была зарегистрирована еще одна смерть. Речь о 55-летнем мужчине из Бельц, который был доставлен 17 апреля в Больницу скорой помощи в крайне тяжелом состоянии. У него был ряд хронических заболеваний. Таким образом, число летальных исходов составляет 61.

200 пациентов на данный момент находятся в тяжелом состоянии, 525 в среднем, а остальные чувствуют себя удовлетворительно. 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

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