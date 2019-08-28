От имени фонда “Din suflet” и при поддержке посольства ОАЭ в РМ детская больница имени Игнатенко получила в дар современное медицинское оборудование (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня вместе с Первой леди Галиной Додон и Послом Объединённых Арабских Эмиратов в нашей стране Е.П. Салемом Ахмедом аль-Кааби глава государства посетил Муниципальную детскую клиническую больницу имени Валентина Игнатенко в Кишиневе. Они побывали в отделении общей хирургии, где госпитализированы около 20 детей в возрасте от 4 до 17 лет.

По просьбе администрации больницы, от имени Благотворительного фонда “Din suflet” и при поддержке Посольства Арабских Эмиратов лечебное учреждение получило в дар современное медицинское оборудование для минимально инвазивных эндоскопических операций детям. Стоимость аппарата превышает 10 тысяч евро.

– Поблагодарил наших арабских партнеров за поддержку. Подчеркнул, что в ситуации, когда больницы страны имеют большие проблемы с оснащением современным медицинским оборудованием, такие аппараты очень помогут с диагностикой и лечением больных, а также с восстановлением больных, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

Он также отметил, что по итогам дискуссии с медицинским персоналом констатировали необходимость дополнительного приобретения нейрохирургического эндоскопического набора, совместимого с тем оборудованием, которого было подарено сегодня. Кроме того, учреждению нужна мебель для детской игровой комнаты.

– Договорились с арабскими партнерами о том, что эта помощь будет предоставлена уже в ближайшее время, – добавил Игорь Додон.