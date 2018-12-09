От дома к дому: социалисты продолжают рассказывать гражданам о своих приоритетах в новом парламенте (ФОТО)

Встречи активистов Партии социалистов с гражданами в районах страны продолжились и в воскресенье, 9 декабря. “Аргументы и факты в Молдове” публикуют обзор главных из них.

В частности, с жителями города Сынжерей побеседовал председатель ТО ПСРМ в Сынжерейском районе Василе Лука. Участники встречи обсудили разные темы. Социалист ознакомил граждан с 10 приоритетами Партии социалистов в будущем парламенте и выразил уверенность, что именно ПСРМ изменит ситуацию в нашей стране к лучшему.

Сразу ряд встреч прошли в Кэушанском районе – в селах Киркэешть, Константиновка и Первомайск. С жителями этих населенных пунктов пообщались депутат Партии социалистов Олег Кучук и победитель праймериз ПСРМ по Яловенскому одномандатному округу Николай Паскару.

Председатель территориальной организации ПСРМ в Комрате Александр Суходольский пообщался с жителями сел Гайдары и Дезгинжа. Он разъяснил гражданам позицию формирования и президента по текущей ситуации в стране, а также рассказал о 10 приоритетных задачах партии в будущем парламенте.

Насыщенной выдалась и встреча с жителями села Троицкое, которую провел председатель Бессарабского района Петр Пушкарь. Как отметил он на своей странице в соцсети, граждане всецело поддерживают президента страны Игоря Додона и пропрезидентскую Партию социалистов.

Встречу с жителями села Садовое, входящего в состав муниципия Бельцы, провел председатель ТО ПСРМ в Бельцах Александр Усатый. В ходе встречи он рассказал о приоритетных задачах ПСРМ, в случае победы на парламентских выборах, а также о текущей политической ситуации в стране и конкретно в муниципии Бельцы.

С жителями сел Зориле и Путинтей Оргеевского района пообщался социалист Михай Катранюк. По его словам, граждане разочарованы в действующей власти и всецело поддерживают озвученные Партией социалистов приоритеты в будущем парламенте. Сразу несколько встреч прошли в Леовском районе, а именно в селах: Троян, Троица, Вознисень, Романовка. Победитель праймериз ПСРМ по Леовскому району Алена Бричаг выслушала проблемы, с которыми сталкиваются граждане, и озвучила предлагаемые социалистами решения. Еще одна встреча прошла в селе Покровка Дондюшанского района. В ней приняла участие председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, а также победитель праймериз ПСРМ по Окницкому одномандатному округу Ирина Лозован. Участники встречи обсудили текущую политическую ситуацию в стране, проблемы, с которыми сталкиваются жители села и приоритетные задачи на будущее. Ряд встреч прошли и в Кишиневе. Депутаты и муниципальные советники ПСРМ встретились с горожанами и приняли участие в открытии детских и спортивных площадок, возведенных по инициативе Партии социалистов. Напомним, что вчера аналогичные встречи прошли во многих районах Молдовы. Парламентские выборы намечены на 24 февраля 2019 года.







