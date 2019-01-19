От долга до драки: конфликт двоих закончился поножовщиной (ВИДЕО)

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Сотрудники Инспектората полиции Центр задержали 25-летнего уроженца Штефан-Водэ, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Инцидент произошёл утром 17 января в центре столицы.

Подозреваемый позвонил 33-летней жертве и попросил о встрече, чтобы вернуть мужчине долг. В результате между ними возник конфликт, переросший в драку. Подозреваемый нанёс оппоненту два удара ножом в корпус.

С тяжкими телесными повреждениями пострадавший был доставлен в Институт неотложной медицинской помощи, а нападавший задержан сотрудниками полиции. Стоит отметить, что молодого человека ранее судили за различные правонарушения.

Было инициировано возбуждение уголовного дела за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. В соответствии с законом задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.