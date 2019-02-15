От добра добра не ищут: решил подвезти попутчиков, а остался без машины

От добра добра не ищут: решил подвезти попутчиков, а остался без машины

Мужчина остался без своего транспортного средства после того, как взял двух неизвестных в качестве пассажиров. Инцидент произошёл вечером 14 февраля.

По данным полиции, накануне вечером на выезде из города Сорока водитель автомобиля Hyundai Accent, направлявшийся в село Трифэуць Сорокского района, решил остановиться у обочины и подвезти двух мужчин. По дороге пассажиры стали угрожать водителю ножом, а после этого отобрали транспортное средство, пишет tv8.md.

Вскоре подозреваемые 27 и 24 лет, а также вышеупомянутый автомобиль, были задержаны на окраине села Трифэуць. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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