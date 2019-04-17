От детского питания до секонд-хенда: какие товары запрещено продавать на рынках Кишинёва (ИНФОГРАФИКА)

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Оказывается, существует список товаров, которые строго-настрого запрещено продавать на рынках Кишинёва. К ним относятся некоторые продукты питания, напитки, промышленные товары, растения и т.д. Их перечень можно найти в Положении о деятельности рынков Кишинёва.

Так, согласно документу, на рынках нельзя продавать кондитерские изделия с кремами, детские продукты питания, алкогольные и прохладительные напитки, изготовленные в домашних условиях, а также лесные и полевые грибы. Такие данные значатся в инфографике, составленном сообществом Primăria Mea на базе Положения о деятельности рынков Кишинёва, пишет tv8.md.

Кроме этого, продавцы не имеют права размещать продукты, которые легко могут портиться (яйца, мясо курицы, утки, гуся и свежая рыба), не имея при этом холодильных витрин. Запрещается также продавать товары секонд-хенда, включая одежду, обувь, аксессуары, игрушки и т.д.

Стоит отметить, что в Кишинёве действуют 38 рынков, 17 из которых – смешанные.