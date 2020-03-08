От 300 леев до 10 тысяч: на какие растраты готовы мужчины ради любимых женщин (ВИДЕО)

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Необычный опрос был проведён в Кишинёве среди прохожих на тему Международного женского дня. Больше всего порадовала щедрость столичных мужчин, которые готовы горы свернуть ради своих любимых дам.

Так, согласно опросу, мужчины готовы потратить на подарок к 8 Марта любимой женщине от 300 до 10 000 леев. Варианты подарков были многообразными, среди них не только традиционные цветы и конфеты, но и индивидуальные подарки, передаёт zugo.md.

Стоит также отметить, что цены на флористику выросли, несмотря на то, что торговцы жалуются на низкий спрос. Некоторые цветы подорожали на 10-15 леев. Так, стоимость одного тюльпана составляет 20 леев, роза – от 40 до 60 леев, а цветочные композиции стоят от 250 и выше.