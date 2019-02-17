Освобожденные молдавские летчики – представителям МИДЕИ: “Мы хотим лечиться в Москве!” (ВИДЕО)

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Долгожданное освобождение двух молдавских летчиков из плена в Афганистане стало самым обсуждаемым событием уходящей недели. Однако у некоторых представителей власти случившееся вызвало, скорее, негодование и злость, нежели радость.



Представители МИДЕИ, например, услышать спасенных мужчин, благодарящих через экраны телевизоров Игоря Додона и руководство России, а также российских врачей, пришедших им на помощь, не захотели. Всю неделю в молдавских СМИ искусственно нагнеталась ситуация – якобы, наших сограждан, чуть ли не в заточении держат в Москве и никуда не выпускают. Вчера представители Министерства иностранных дел и европейской интеграции лично встретились с Лионелом Буруянэ и Михаем Криханэ, чтобы самостоятельно услышать от них то, что здравомыслящим людям сразу было понятно. Молдавские летчики заявили представителям министерства, что в российской больнице им хорошо, и что они хотят оставаться здесь до полного излечения.

– Мы сделаем вам паспорта, чтобы вы вернулись в Молдову, – сказали представители МИДЕИ.

В ответ на это Михай Криханэ показал свою больную ногу. По приезду в Москву мужчина едва мог передвигаться самостоятельно. Сейчас его состояние улучшилось, однако для полного излечения нужно время.

– Да, я понимаю, но мы проходим лечение. Я позвал жену, вот она, приехала, разместили ее здесь. Я буду лечиться тут, – сказал Криханэ.

Это же представителям МИДЕИ заявил и Лионел Буруянэ.

– В 2017 году в плену талибы нам сказали, что ожидается приезд двух человек из Молдовы, посмотреть на нас, на наше состояние. Мы ждали, сентябрь прошел, не приехали… А пока нам надо пройти лечение. После лечения приедем домой, – добавил Криханэ.

Ничего не добившись, молдавские дипломаты пожелали летчикам здоровья, пожали им руки и ушли.

Видео: kp.md.