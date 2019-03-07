Освобожденные из плена в Афганистане молдавские пилоты вернулись домой

0

Молдавские пилоты Лионел Буруянэ и Михай Криханэ, которые 3,5 года находились в плену в Афганистане и были освобождены в феврале этого года, сегодня вернулись домой живые и здоровые. Об этом на своей странице в соцсети сообщил президент Молдовы Игорь Додон, который еще раз поблагодарил всех тех, кто способствовал освобождению наших соотечественников.

– Прошу всех дать им время сделать передышку и прийти в себя для полной реабилитации. Они сейчас очень нуждаются в этом, – отметил президент.

Напомним, что Игорь Додон сообщил об освобождении молдавских лётчиков из плена 11 февраля текущего года. С момента их освобождения и до сих пор Буруянэ и Крихана находились на реабилитации в московской клинике.

Додон поблагодарил руководство России за оказанную помощь при освобождении молдавских пилотов.

– Хочу отдельно поблагодарить руководство Российской Федерации. То, что не смогли другие, вы это сделали. И это показывает отношение руководства России к нашим согражданам. Это поистине дружеский братский народ, который откликнулся, и мы решили эту проблему, – заявлял тогда он.