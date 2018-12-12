Осуждённый за получение взятки продолжил вымогательства и за решёткой

Прокуроры Национального антикоррупционного центра (CNA) завершили уголовное преследование и возбудили уголовное дело по факту совершения преступлений, указанных в 1 части статьи 324 и 1 части статьи 326 Уголовного кодекса.

В ходе уголовного преследования было установлено, что в конце 2017 года обвиняемый, действуя по предварительному сговору с сотрудником городского совета Анений Ной, вымогал у местного предпринимателя 20 000 леев, а впоследствии 2 000 евро, за продление договора аренды земельного участка, на территории которого мужчина осуществлял коммерческую деятельность. В результате «сделки» договор аренды был продлён сроком на 5 лет.

Кроме того, находясь в изоляторе Национального антикоррупционного центра, обвиняемый совершил ещё одно преступление. На этот раз задержанный вымогал у двоих сокамерников 5 000 и 7 000 евро. В обмен на деньги мужчина пообещал повлиять на сотрудников по борьбе с коррупцией и помочь в замене меры пресечения с ареста на домашний арест или временное освобождение под судебный контроль.

После показаний сокамерников обвиняемый был снова задержан. Он признал себя виновным во всех преступлениях. В этом случае мужчине грозит наказание в виде 7 лет лишения свободы или штраф в размере до 6 000 условных единиц с лишением права занимать определенные государственные должности на срок от 5 до 10 лет.