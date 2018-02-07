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Осужденный в Молдове за коррупцию чиновник арестован в Италии

Осужденный в Молдове за коррупцию чиновник арестован в Италии

Бывший молдавский госчиновник, осужденный в нашей стране за коррупционные преступления, не смог скрыться от правосудия.

62-летний мужчина находится в международном поиске более года. Он был приговорен в нашей стране к шести годам лишения свободы.

Молдаванин был задержан карабинерами в коммуне Риччоне, провинция Римини, для обычной проверки. Он сказал карабинерам, что недавно приехал в Италию и искал дом.

После проверки документов карабинеры выяснили, что в отношении мужчины имеется международный ордер на розыск от Интерпола. Молдаванин был немедленно задержан и помещен в пенитенциар до тех пор, пока не будут завершены все процедуры по экстрадиции.

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