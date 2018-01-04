Осужденного Филата всё еще посещают несколько депутатов

Все они – бывшие однопартийцы экс-премьер-министра Молдовы.

О недавнем посещении Влада Филата в пенитенциаре №13, в котором содержится политик, в интервью unimedia.info рассказал депутат от Либерал-демократический партии Тудор Делиу. Он отметил, что посещал бывшего партийного шефа в конце ушедшего года.

– Последний раз я был у него неделю назад, вместе с господином Пистринчук. Мы разговаривали с ним около часа, – рассказал Делиу.

По словам народного избранника, Влад Филат считает себя невиновным и ущемленным в правах, и поэтому его настрой нельзя назвать позитивным. Разочарован экс-премьер и решением ВСП, отвергшего его последнюю апелляцию.

Напомним, 12 декабря Высшая судебная палата отклонила ходатайство адвокатов экс-премьера Влада Филата об отмене приговора в его отношении. Это означает, что приговор является окончательным и обжалованию в Молдове не подлежит.

Также сейчас Филат является фигурантом еще одного уголовного дела, что стало причиной для отказа в общении его с журналистами.