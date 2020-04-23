Оступилась и упала в костер: в Приднестровье госпитализировали пенсионерку

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Увидев дым и услышав крики, соседи поспешили помочь пожилой жительнице села Дойбаны-2. Она лежала на горевшей куче мусора.

Сельчане вытащили пенсионерку из огня, оказали первую медицинскую помощь и вызвали “скорую”. 77-летнюю пострадавшую госпитализировали с множественными ожогами передней части туловища, шеи, верхних и нижних конечностей.

Предположительно, пишет mvdpmr.org, сжигая листву и бытовой мусор у себя во дворе, пожилая сельчанка оступилась и упала в костёр. Разбирательство по факту случившегося продолжается.

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