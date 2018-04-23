Острый нюх служебной овчарки вывел Пограничную полицию на вора (ФОТО)

Утром в воскресенье, 22 апреля, в отделение Пограничной полиции “Тудора-1” поступило сообщение о краже из продуктового магазина в центре села Тудора. Из торговой точки были выкрадены сигареты и деньги.

На место происшествия тут же отправился сотрудник полиции со своим четвероногим коллегой – овчаркой по имени Цея. Пёс тут же унюхал след преступника и последовал по нему.

В 500 метрах от магазина собака остановилась перед домом и дала понять, что прибыла на нужное место. При обысках в этом доме действительно обнаружили украденное имущество.

На данный момент расследованием дела занимается Инспекторат полиции района Штефан-Водэ. В совершении кражи подозревается 35-летний мужчина.