Осторожно, в Кишинёве орудуют карманники! Двое из них задержаны полицейскими

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Следователи Отдела по борьбе с преступлениями в общественных местах задержали двух жителей Кишинёва 34 и 35 лет, подозреваемых в карманных кражах. Ранее они привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, первый инцидент произошёл 10 июля в подземном переходе на пересечении улицы Измаил и бульвара Штефан чел Маре. 35-летний мужчина, воспользовавшись невнимательностью 11-летней девочки, украл у неё телефон марки «Xiaomi», который находился в сумке. Таким образом, жертве был нанесён ущерб в размере 3 000 леев.

Второй случай произошёл 25 июля в троллейбусе №22. 34-летний мужчина украл у 32-летней женщины кошелёк, в котором находились деньги и документы. Ущерб, нанесённый жертве, составил 900 леев.

Подозреваемые были задержаны и сопровождены в Инспекторат полиции. Они признали свою вину, после чего мужчин поместили в изолятор на 72 часа. По фактам карманных краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит штраф в размере от 32 500 до 42 500 леев, общественные работы до 240 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.