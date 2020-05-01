Осторожно, сезон клещей: врачи рекомендуют соблюдать определённые правила при прогулках

Осторожно, сезон клещей: врачи рекомендуют соблюдать определённые правила при прогулках

С наступлением тёплых дней в лесах и парках активизировались клещи. В этой связи граждан призывают соблюдать осторожность на прогулках.

По словам специалистов, клещи являются переносчиками ряда заболеваний, наиболее распространённым из которых является боррелиоз. Его симптомы схожи с симптомами гриппа.

Первые клещи начинают появляться с марта: они активно размножаются и становятся наиболее опасными к концу апреля, пишет publika.md. В случае укуса гражданам настоятельно рекомендуется обратиться к врачу и не пытаться удалить клеща самостоятельно. Тем, у кого есть животные, рекомендуется после каждой прогулки тщательно осматривать питомцев.

По данным муниципального предприятия “Spații verzi”, все парки столицы регулярно опрыскиваются растворами от клещей.

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