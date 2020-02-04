Осторожно на дорогах: сразу два кода метеоопасности объявлены в Молдове

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Метеорологи объявили сразу два “кода” – жёлтый и оранжевый. Метеопредупреждение, вынесенное в связи с предстоящими дождями и снегом, будет действовать со среды по пятницу.

В данной связи сотрудники НИП просят водителей быть предельно внимательными на дорогах:

заблаговременно узнавать о погодных условиях и о состоянии дороги;

не превышать скорость на мокром покрытии;

оснастить автомобиль шинами, соответствующими сезону;

не парковаться и не блокировать участки, по которым циркулирует общественный транспорт;

использовать систему световой сигнализации, чтобы быть видимыми во время движения.