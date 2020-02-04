Осторожно на дорогах: сразу два кода метеоопасности объявлены в Молдове

Метеорологи объявили сразу два “кода” – жёлтый и оранжевый. Метеопредупреждение, вынесенное в связи с предстоящими дождями и снегом, будет действовать со среды по пятницу.
В данной связи сотрудники НИП просят водителей быть предельно внимательными на дорогах:
- заблаговременно узнавать о погодных условиях и о состоянии дороги;
- не превышать скорость на мокром покрытии;
- оснастить автомобиль шинами, соответствующими сезону;
- не парковаться и не блокировать участки, по которым циркулирует общественный транспорт;
- использовать систему световой сигнализации, чтобы быть видимыми во время движения.
Facebook Комментарии