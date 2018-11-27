Осторожно, на дорогах небезопасно: полиция даёт советы водителям

Осторожно, на дорогах небезопасно: полиция даёт советы водителям

Полиция Республики Молдова рекомендует всем водителям быть предельно осторожными и терпеливыми, так как из-за дождя дорожное движение загружено.   

В связи с этим органы правопорядка советуют:

  • адаптировать скорость движения и учитывать, что тормозной путь в связи с погодными условиями значительно увеличивается;
  • включать фары в дневное время суток;
  • избегать резких манёвров.

Пешеходам, тем временем, советуют переходить дорогу только в специально отведённых местах, убедившись в своей безопасности.

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