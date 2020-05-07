Осторожно, мокрая дорога! Водителей призывают быть бдительными (ВИДЕО)

Осторожно, мокрая дорога! Водителей призывают быть бдительными (ВИДЕО)

В связи с тем, что во многих районах страны идёт дождь, Национальный инспекторат общественной безопасности призывает водителей учитывать погодные условия.

В частности, автовладельцев просят:

  • Быть бдительными и уважать других участников дорожного движения;
  • Снизить скорость;
  • Соблюдать расстояние между транспортными средствами;
  • Не совершать обгоны на мокрой дороге.

Согласно прогнозу, в Кишинёве осадки продлятся до вечера.

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