Осторожно, мокрая дорога! Водителей призывают быть бдительными (ВИДЕО)

В связи с тем, что во многих районах страны идёт дождь, Национальный инспекторат общественной безопасности призывает водителей учитывать погодные условия.
В частности, автовладельцев просят:
- Быть бдительными и уважать других участников дорожного движения;
- Снизить скорость;
- Соблюдать расстояние между транспортными средствами;
- Не совершать обгоны на мокрой дороге.
Согласно прогнозу, в Кишинёве осадки продлятся до вечера.
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