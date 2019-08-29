Осторожно – фальшивые деньги! Полиция даёт рекомендации, как отличить фальшивую купюру от подлинной

Осторожно – фальшивые деньги! Полиция даёт рекомендации, как отличить фальшивую купюру от подлинной

Эксперты Отдела изучения документов Центр технико-криминалистической и судебной экспертизы ГИП предлагают гражданам использовать некоторые элементарные методы, которые позволят легко отличить поддельные купюры от подлинных в отсутствие специального оборудования.

Так, полиция рекомендует проверять банкноты следующим образом:

  • попробуйте стереть краску с купюры ключом или монетой. Если она действительно стирается, то купюра – фальшивая;
  • на банкнотах с номинальной стоимостью от 1 до 500 леев на защитной металлической нити, которая вклеена в структуры купюры, появится аббревиатура BNM (НБМ). При ультрафиолетовом свете эта защитная мера будет отражаться на купюрах номиналом от 1 до 50 леев голубым цветом, а на банкнотах 100-500 леев – всеми цветами радуги;
  • на купонном поле аверса подлинной купюры расположен прямоугольник, люминесцирующий в ультрафиолетовом свете зелёным цветом. Внутри прямоугольника напечатаны логотип Нацбанка и текст «BNM»;
  • портрет Штефана чел Маре, текст «REPUBLICA MOLDOVA» и «ŞTEFAN CEL MARE» на аверсе исполнены рельефной печатью (воспринимаются на ощупь). На аверсе с левой стороны от центрального гильоша тиснением отпечатана цифра, представляющая собой номинальную стоимость банкноты, с правой стороны – текст «LEI».

К банкнотам евро применяются следующие методы:

  • первым признаком того, что банкнота является поддельной – отсутствие тактильных элементов в верхней части, а также номера банкноты в нижней части;
  • если цифра в углу не меняет цвет при движении, значит купюра является поддельной.

Чтобы проверить подлинность доллара США, полиция рекомендует обратить внимание на наличие водяного знака, оптического элемента, который меняет свой цвет с зеленого на чёрно-синий, а также на тактильные элементы, присутствующие на изображении президента, и надписи на верхней части. Если потереть их ногтем, то можно услышать нотки «музыки».

Полиция предупреждает, что если у вас есть обоснованные подозрения, что ваша купюра является фальшивой, нельзя пытаться ввести её в оборот, а следует немедленно сообщить об этом полиции и передать подделку властям. Стоит отметить, что изготовление с целью ввода в обращение либо ввод в обращение поддельных бумажных или металлических денежных знаков является преступлением и наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.

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