Осторожно, амброзия: в НАБПП выступили с важными рекомендациями

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Амброзия широко распространена на территории Молдовы. Пик её активности приходится на июль-сентябрь. Пыльца амброзии считается одним из наиболее агрессивных аллергенов, оказывающих негативное влияние на здоровье населения.

Амброзия способна вызывать различные аллергические состояния, пишет jurnal.md, в том числе:

поражение слизистой оболочки носа и глаз (риноконъюнктивит): проявляется чиханием, зудом, покраснением и отёком слизистых, слезотечением;

приступы астмы, кашель, затруднённое дыхание или одышка;

крапивница (зуд) и отёки тканей;

анафилактический шок: наиболее сильная аллергическая реакция, которая может привести к смерти в случае отсутствия срочного медицинского вмешательства.

Люди, страдающие аллергией на амброзию, должны в сезон цветения избегать длительного пребывания в парках или лесу, часто мыть лицо и руки, переодеваться после прогулок. В случае ухудшения состояния необходимо срочно обращаться к врачу.

В этой связи Национальное агентство общественного здравоохранения призывает граждан к активному участию в мероприятиях по уничтожению сорняков амброзии в общественных местах, а также на частных территориях.