Осторожнее на дорогах: водителей штрафуют за нечитаемые номера

Осторожнее на дорогах: водителей штрафуют за нечитаемые номера

Сотрудники Национальной инспекции патрулирования остановили водителя, который передвигался по улицам столицы на автомобиле с нечитаемыми номерными знаками.

Владельцем автомобиля оказался 22-летний житель Кишинева. Нарушитель был оштрафован на 300 леев и получил 2 штрафных пункта. Ранее мужчина уже получал штрафные пункты за неоднократные нарушения ПДД.

Дорожная полиция РМ напоминает водителям, что они могут быть оштрафованы за управление транспортным средством с нечитаемыми или установленными с нарушением требований стандарта государственными регистрационными знаками.

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