80

Оставшихся в результате аварии без отопления и горячей воды жителей Центра и Рышкановки начали подключать к услугам

Оставшихся в результате аварии без отопления и горячей воды жителей Центра и Рышкановки начали подключать к услугам

Предприятие «Termoelectrica» объявляет, что к этому часу жителей столичных секторов Центр и Рышкановка начали подключать к подаче отопления и горячей воды. 

После 40 часов работы около 04.00 сегодняшнего дня специалисты предприятия смогли завершить ремонт тепловой сети и начали вновь подключать потребителей к услугам. Ведомство заверяет, что в ближайшие часы отопление и горячая вода вернутся во все дома, которые пострадали в результате аварии на столичной улице Вадул-луй-Водэ — в четверг там прорвало трубу с горячей водой.

 

В случае возникших проблем граждан призывают звонить в колл-центр — 022 447 447; диспетчерскую — 022 441 138 (она принимает звонки ежедневно и круглосуточно), а также отправлять свои текстовые, видео- и фото сообщения на Viber по номеру телефона: 069 444 144.

 

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md