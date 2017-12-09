Оставшихся в результате аварии без отопления и горячей воды жителей Центра и Рышкановки начали подключать к услугам

Предприятие «Termoelectrica» объявляет, что к этому часу жителей столичных секторов Центр и Рышкановка начали подключать к подаче отопления и горячей воды.

После 40 часов работы около 04.00 сегодняшнего дня специалисты предприятия смогли завершить ремонт тепловой сети и начали вновь подключать потребителей к услугам. Ведомство заверяет, что в ближайшие часы отопление и горячая вода вернутся во все дома, которые пострадали в результате аварии на столичной улице Вадул-луй-Водэ — в четверг там прорвало трубу с горячей водой.

В случае возникших проблем граждан призывают звонить в колл-центр — 022 447 447; диспетчерскую — 022 441 138 (она принимает звонки ежедневно и круглосуточно), а также отправлять свои текстовые, видео- и фото сообщения на Viber по номеру телефона: 069 444 144.