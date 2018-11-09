Оставшейся без отпуска из-за болезни молдаванке удалось вернуть деньги от туроператора

В Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком (APCSP) поступила жалоба от жительницы столицы, которая приобрела туристическую путевку в Грецию. Женщина заплатила более €550 на двоих за проживание и питание в 4-звёздочном отеле.

Как пишет tvrmoldova.md, за несколько дней до отпуска женщина заболела. Она не предупредила об этом представителей туристического агентства, надеясь на то, что ей удастся выздороветь до даты вылета. К сожалению, выздоровление затянулось, и девушке пришлось отказаться от отдыха. Об этом она сообщила турагенту за день до предполагаемого вылета, на что тот отреагировал негативно, сославшись на несвоевременное предоставление информации о болезни. В свою очередь, клиентка обратилась с просьбой о возврате потраченной суммы денег. Туроператор не захотел удовлетворить требования клиентки, что побудило женщину подать жалобу в APCSP.

Инспектором APCSP были предприняты необходимые шаги для мирного урегулирования спора. Согласно пресс-релизу APCSP, представителей туристического агентства обязали выплатить клиентке €450 и 1864 лея в рассрочку до января 2019 года.