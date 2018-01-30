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Оставшаяся без присмотра 14-летняя девочка отравилась угарным газом в Ниспоренах

Оставшаяся без присмотра 14-летняя девочка отравилась угарным газом в Ниспоренах

Медикам оставалось только констатировать факт смерти несовершеннолетней.

Трагедия произошла в одном из сел Ниспоренского района. Вернувшаяся домой около 10 утра женщина обнаружила возле печи бездыханное тело 14-летней дочери.

По предварительным данным, подросток отравилась угарным газом. Несовершеннолетняя находилась дома одна. Ее мать осталась на ночь в Кишиневе, сообщает jurnal.md.

По данным правоохранительных органов, на теле несовершеннолетней не было обнаружено признаков насильственной смерти. Судмедэкспертам предстоит установить точную причину гибели подростка.

Ранее в Гагаузии четверо людей чудом остались живы, надышавшись угарным газом.

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