Оставленная без присмотра печь стала причиной пожара в частном доме

Оставленная без присмотра печь стала причиной пожара в частном доме

Дымящуюся крышу дома в селе Красная Горка Григориопольского района увидели соседи. Очевидцы вызвали пожарных.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили разгорающуюся потолочную балку, пишет mvdpmr.org. Через полчаса они полностью ликвидировали возгорание площадью 20 кв. м. Пламенем уничтожено шесть листов шифера, повреждена балка.

Как рассказала 32-летняя хозяйка дома, она затопила печь в летней кухне, после чего ушла по делам. Предварительной версией возгорания считают несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Материальный ущерб устанавливается. Проводится разбирательство.

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