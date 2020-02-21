Остановки не по требованию

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А что происходит с остановками общественного транспорта в Кишинёве? Их столько раз брались благоустраивать, но они только хуже становятся. Н. Колца, Кодру

Отвечает Виктор Киронда, вице-мэр Кишинёва:

– На минувшей неделе я распорядился провести инвентаризацию остановок общественного транспорта. Как выяснилось, ситуация плачевная. 546 остановок муниципия можно разделить на три типа: 1) разваливающиеся, от компании Epa-Media, – схема с 2007 года, посредством которой экономический агент стал собственником 267 остановок, брошенных до полного разрушения; 2) торговые павильоны – другая схема, через которую 128 станций ожидания из «остановок с торговыми точками» превратились в «торговые павильоны с двумя скамейками»; 3) более 150 остановок, существующих только на бумаге, где нет ни крыши, ни скамеек.

Я потребовал начать процедуру расторжения контрактов со всеми компаниями, которые возвели торговые павильоны вместо остановок. Контракт с Epa-Media истекает в 2021 году. К тому времени мы предпримем все меры, чтобы расторгнуть этот документ.