Остановить отток населения и создать условия для возвращения мигрантов: кандидаты ПСРМ в диаспоре представили свои приоритеты (ВИДЕО)

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Ни для кого ни секрет, что нынешние власти, как и все альянсы последних 10 лет издевались не только над гражданами внутри страны, но и над теми, кто своим нелегким трудом поддерживает Молдову и своих оставшихся здесь родственников на плаву долгие годы. Об этом в рамках пресс-конференции заявил кандидат в депутаты Партии социалистов по одномандатному округу №51 Гайк Вартанян.

– О диаспоре вспоминают только перед выборами. Хотя даже на выборах участки открывались так, как нужно власти, и многим людям просто не хватало бюллетеней или участков, чтобы осуществить свое конституционное право, – сказал он.

Вартанян напомнил, что все эти годы социалисты громче и настойчивее всех требовали более справедливых условий для голосования для диаспоры: начиная с увеличения количества участков и числа бюллетеней для каждого из них и заканчивая требованием дать диаспоре достаточное количество мандатов в парламенте. Однако, к сожалению, власти проигнорировали большинство требований.

В данной связи социалисты озвучили свои приоритеты для граждан Молдовы, живущих за рубежом: –

Остановить массовый исход населения из Молдовы;

Создать условия для возвращения диаспоры в Молдову;

Обеспечить социальные гарантии и межправительственные отношения, а также консульские услуги и защиту прав наших сограждан в странах их пребывания.

Социалисты призвали граждан как в стране, так и в любой точке за ее пределами, не оставаться дома 24 февраля, а выйти на выборы и осуществить свою волю.

– Не оставайтесь равнодушными. Молдова идет по пути разрушения. Над ней, над всеми нами издеваются. 10 лет воруют – и никак не могут остановиться. Украли почти два десятка миллиарда леев из банков. Никто из заказчиков не наказан. Деньги не вернули. Шор, один из главных исполнителей кражи, осужден, но уже два года не сидит. Более того, получает справку о неподкупности и идет в парламент. И, более того, самому скандальному осужденному в первой инстанции преступнику, дает “трибуну” холдинг Демпартии. Власть полностью села в лужу, где растворились их “drumuri bune”. 100 миллионов долларов “смыло” в карманы компаний, приближенных людей к Демпартии. Если это не так, пусть опубликуют полный список всех компаний, которые строили эти дороги, многие из которых уже частично смыло. Сегодня Демпартия окружила себя сомнительными персонажами, перед которыми поставлена задача “мочить” социалистов, потому что они видят, что по всем опросам, в том числе, американским, социалисты побеждают на этих выборах. Но победа будет лишь при двух условиях – если каждый из вас 24 февраля выскажет свою гражданскую позицию и мирным путем, без хождения на протесты, без конфронтации, демократическим путем поставит жирную двойку Плахотнюку-Филату-Гимпу-Киртоакэ-Санду-Канду-Филипу и всем их подданным, – подытожил Вартанян.